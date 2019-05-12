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القومى للمرأة بالشرقية : "استخراج 385 بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادرات"

الأحد، 12 مايو 2019 12:03 م
القومى للمرأة بالشرقية : "استخراج 385 بطاقة رقم قومى بالمجان لغير القادرات" جانب من الحملة
الشرقية- فتحية الديب
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قالت الدكتورة "عايدة عطية " مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، إن المجلس تمكن من إستخراج بطاقة رقم قومى مجانا للمرأة المعيلة والسيدات الغير قادرات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك" .
 
ويأتى ذلك فى إطار البرتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، وذلك حرصا من المجلس على مساعدة المرأة على اثبات وجودها وما يترتب علية من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.
 
وتابعت مقررة الفرع، أن المجلس تمكن من استخراج عدد (150) بطاقة رقم قومى بالمجان للمرأة المعيلة، والفتيات اللاتى يستخرجن البطاقات لأول مرة او تجديدها بقرية الغار مركز الزقازيق بعد رفع الغرامة، و160 بطاقة بقرية غزالة بمركز الزقازيق، و75 بطاقة بقرية الحلوات.
 
وقامت مقررة الفرع، بتوجيه الشكر والتقدير لضباط الأحوال المدنية، لدعمهم وتعاونهم الصادق مع فرع المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات بالمجان، و الانتقال إلى المراكز والقرى بالمحافظة وتقديم المساعدة لهن وتصويرهن لتوفير الجهد والوقت والتكلفة.
 
جانب من الحملة (1)
جانب من الحملة (1)

جانب من الحملة (2)
جانب من الحملة (2)

جانب من الحملة (3)
جانب من الحملة (3)

جانب من الحملة (4)
جانب من الحملة (4)

 


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