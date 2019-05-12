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القبض على عاطل وبحوزته بندقية خرطوش وهيروين فى الغربية

الأحد، 12 مايو 2019 04:14 م
القبض على عاطل وبحوزته بندقية خرطوش وهيروين فى الغربية حبس - أرشيفية
الغربيه محمد طارق
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية، القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى وكمية من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه فى حملة أمنية.

 

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والنقيب محمد خطاب معاون المباحث والقوة المرافقة لهم من ضبط "ن ق ا" 27 سنة عاطل ومقيم بقرى بلشاى التابعة لكفر الزيات وبحوزته سلاح نارى "بندقية خرطوش"، 41 لفافة هيروين، مبلغ مالى.

 

وتم نقل المتهم للقسم وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة.


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