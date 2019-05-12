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"الصحفيين": لا يملك أحد منع المصورين من أداء عملهم..ومقاطعة مباريات الزمالك مطروحة

الأحد، 12 مايو 2019 05:34 م
"الصحفيين": لا يملك أحد منع المصورين من أداء عملهم..ومقاطعة مباريات الزمالك مطروحة ضياء رشوان - نقيب الصحفيين
كتب محمد السيد
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أكد مجلس نقابة الصحفيين، أن النقيب ومجلس النقابة تابع ما تعرض له المصورون الصحفيون من منعهم من ممارسة عملهم فى تغطية مباراة نادى الزمالك ونادى وادى دجلة الخميس الماضى الموافق 9 مايو 2019، بقرار تعسفى من رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك.
 
وأضاف مجلس نقابة الصحفيين فى بيان له، أنه تلقى عقب هذه الواقعة المؤسفة مذكرة من هيئة مكتب شعبة المصورين، يطالبون فيها باتخاذ قرار نقابى يلزم الزملاء المصورين بمقاطعة تغطية مباريات نادى الزمالك فى الدورى المصرى احتجاجا على هذا المنع غير القانونى.
 
وتابع:"مع تفهم مجلس النقابة لحالة الغضب التى سيطرت على الزملاء بشعبة المصورين بل وعلى الجماعة الصحفية كلها جراء هذا المنع غير المبرر وغير المسؤول من رئيس نادي الزمالك، إلا أنه يجب أن نفرق بين حق القارئ فى متابعة تغطية أخبار ومباريات الزمالك أحد قطبى الكرة المصرية، وبين حق النقابة فى اتخاذ ما تراه من إجراءات تضمن عدم تكرار ما حدث".
 
وأشار إلى أن نقيب الصحفيين أجرى اتصالا بمسئولى نادى الداخلية الذى يستضيف على ملعبه مساء اليوم نادي الزمالك ضمن مباريات الدورى العام، حيث أبدى مسؤلو الداخلية ترحيبهم بالزملاء المصورين مؤكدين على تذليل أى عقبات أمام قيامهم بأداء مهمتهم ورسالتهم الإعلامية.
 
وشدد مجلس النقابة على أنه سيتم مخاطبة اتحاد كرة القدم بصفته المسئول الأول عن المسابقات المحلية وكذلك السلطات المعنية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار التجاوز الذي تم من رئيس نادي الزمالك بمنع الزملاء المصورين من الدخول، وإلا سيضطر مجلس النقابة آسفا لدعوة أعضاء النقابة لمقاطعة المباريات التى يكون مجلس إدارة نادى الزمالك مسؤولا عن تنظيمها، تجنبا لأى مهاترات مع الزملاء في أثناء تأدية عملهم، وأن يتحمل المسئولون فى نادي الزمالك عواقب إهدار حق القارئ وجمهور نادى الزمالك العريق فى متابعة أخبار ناديهم.
 
 

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