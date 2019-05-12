الصحة الإندونيسية تؤكد وفاة 500 من موظفى اللجان الانتخابية بأسباب طبيعية

جاكرتا (أ ش أ)

أكدت وزارة الصحة الأندونيسية أن وفاة 500 شخص من بين موظفى اللجان الانتخابية والمتطوعين فى الانتخابات العامة التى جرت الشهر الماضى بالبلاد، تعود لأسباب "طبيعية" منها الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.

وأفاد تقرير طبى ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأحد، بأن إجمالى عدد الوفيات فى أعقاب إجراء الانتخابات العامة الشهر الماضى فى البلاد بلغ نحو 500 شخص، تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، موضحا أن أسباب الوفيات طبيعية بسبب الجلطة الدماغية والسكتة القلبية وعدوى الجهاز التنفسى العلوى والربو.

ومن جانبه، رفض السكرتير العام لوزارة الصحة أوسكار بريمادى ما رددته المعارضة بأن معظم الوفيات كانت لأسباب غير طبيعية، قائلا "إن الانتخابات الاخيرة فى البلاد تطلبت من أعضاء اللجان الانتخابية الصحة الجيدة، وللأسف لم يتمتع جميعهم بها، مما أدى إلى وفاتهم".

وجرت فى إندونيسيا يوم 17 أبريل الماضى انتخابات وصفت بأنها أكبر انتخابات فى العالم تجرى فى يوم واحد، حيث توافد أكثر من 80% من 193 مليون ناخب مسجل إلى نحو 813 ألف مركز اقتراع عبر البلاد، لاختيار حوالى 20 ألف نائب فى البرلمان والمجالس التشريعية المحلية، إضافة لرئيس للبلاد، من بين 420 ألف مرشح، فيما تواصل المفوضية الانتخابية عد الأصوات، على أن تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات فى موعد أقصاه 22 مايو الحالى.