video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة الإندونيسية تؤكد وفاة 500 من موظفى اللجان الانتخابية بأسباب طبيعية

الأحد، 12 مايو 2019 02:33 م
الصحة الإندونيسية تؤكد وفاة 500 من موظفى اللجان الانتخابية بأسباب طبيعية انتخابات إندونيسيا
جاكرتا (أ ش أ)
إضافة تعليق

أكدت وزارة الصحة الأندونيسية أن وفاة 500 شخص من بين موظفى اللجان الانتخابية والمتطوعين فى الانتخابات العامة التى جرت الشهر الماضى بالبلاد، تعود لأسباب "طبيعية" منها الإصابة بالجلطة الدماغية والسكتة القلبية.

وأفاد تقرير طبى ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم /الأحد، بأن إجمالى عدد الوفيات فى أعقاب إجراء الانتخابات العامة الشهر الماضى فى البلاد بلغ نحو 500 شخص، تتراوح أعمارهم بين 50 و70 عاما، موضحا أن أسباب الوفيات طبيعية بسبب الجلطة الدماغية والسكتة القلبية وعدوى الجهاز التنفسى العلوى والربو.

ومن جانبه، رفض السكرتير العام لوزارة الصحة أوسكار بريمادى ما رددته المعارضة بأن معظم الوفيات كانت لأسباب غير طبيعية، قائلا "إن الانتخابات الاخيرة فى البلاد تطلبت من أعضاء اللجان الانتخابية الصحة الجيدة، وللأسف لم يتمتع جميعهم بها، مما أدى إلى وفاتهم".

وجرت فى إندونيسيا يوم 17 أبريل الماضى انتخابات وصفت بأنها أكبر انتخابات فى العالم تجرى فى يوم واحد، حيث توافد أكثر من 80% من 193 مليون ناخب مسجل إلى نحو 813 ألف مركز اقتراع عبر البلاد، لاختيار حوالى 20 ألف نائب فى البرلمان والمجالس التشريعية المحلية، إضافة لرئيس للبلاد، من بين 420 ألف مرشح، فيما تواصل المفوضية الانتخابية عد الأصوات، على أن تعلن عن النتائج النهائية للانتخابات فى موعد أقصاه 22 مايو الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وفاة أكثر من 270 موظفا فى انتخابات إندونيسيا بسبب فرط العمل

بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية فى إندونيسيا

صور.. بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية فى إندونيسيا بمشاركة 192 مليون ناخب

صور.. إندونيسيا تستعد لاستقبال 192 مليون ناخب فى انتخابات رئاسية وبرلمانية بوقت واحد

الانتخابات تهيمن على الشوارع فى إندونيسيا

صور.. الانتخابات تهيمن على شوارع إندونيسيا

اندونيسيا

انتخابات اندونيسيا

الصحه الاندونيسيه

اخبار اندونيسيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

العالم الخفى.. الملائكة يدبرون الأرض.. رسل الله إلى أنبيائه.. الحديث الصحيح يحدثنا عن مسؤولى "الجبال".. وحتى أوراق الشجر لها ملاك مخصوص .. منهم ملائكة الرحمة والعذاب .. والبعض منهم يقوم بعمارة السموات بالصلاة

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

مشروعات توزيع لمبات الليد وحملات التوعية بترشيد استهلاك الكهرباء تجنى الثمار.. خفض 5 آلاف جيجا وات استهلاك بالقطاع المنزلى خلال 5 سنوات.. والوصول لأكثر من 15 ألف ميجا وات احتياطى بالشبكة يوميًا

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

دعاء اليوم السابع من رمضان وما ورد عن الصحابة والتابعين

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة