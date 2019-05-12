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الشرقية تبدأ مبادرة "إغرس شجرة مثمرة" فى المدارس والميادين

الأحد، 12 مايو 2019 01:47 م
الشرقية تبدأ مبادرة "إغرس شجرة مثمرة" فى المدارس والميادين خلال زراعه الاشجار
الشرقية - إيمان مهنى
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أطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إشارة بدء "مبادرة أغرس شجرة مثمرة" والتى تهدف إلى زراعة شجر ليمون وجوافة ويوسفى وبرتقال وذلك فى المدارس والميادين والحدائق والمتنزهات، وغرس المحافظ أول شجرة  بمدارس "أحمد عرابى الإعدادية بنين- الثانوية الفندقية - الرياضية الإعدادية للبنات "1 ، 2 " بمدينة الزقازيق، بحضور الجهاز التنفيذى. 

 

كما قام محافظ الشرقية ومرافقوه بالتوجه لميدان المنتزه بمدينة الزقازيق لزراعة أشجار مثمرة حول صهاريج المياه بعد أن تحولت إلى مكان جمالى وحضارى يليق بأبناء محافظة الشرقية .

 

أكد المحافظ، أن المحافظة بصدد تعميم فكرة غرس الشجر المثمر لتحقيق العديد من الأهداف ومنها التجميل والحفاظ على البيئة وإضفاء لمسه جمالية وحضارية على المكان وتنمية الوعى لدى المواطن والطلاب بأهمية زراعة الشجر المثمر مطالباً المواطنين بالحفاظ عليه لزيادة المساحات الخضراء بنطاق المحافظة لخلق جو بيئى وصحى للمواطنين .

 

 
 
الشجرة المثمرة والدكتور 3
 
الشجرة المثمره والدكتور 1
 
الشجرة المثمره والدكتور 3_1
 
الشجرة المثمره والدكتور 4
 
الشجرة المثمره والدكتور 6
الشجرة المثمره والدكتور 7

 


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