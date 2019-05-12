video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 11:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الشرطة القبرصية تنقذ 14 مهاجرا من الغرق فى البحر المتوسط

الأحد، 12 مايو 2019 11:20 م
الشرطة القبرصية تنقذ 14 مهاجرا من الغرق فى البحر المتوسط خفر السواحل فى قبرص _ صورة أرشيفية
نيقوسيا /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلن متحدث باسم الشرطة القبرصية، اليوم الأحد، إنقاذ 14 مهاجرا كانوا على وشك الغرق قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لقبرص.

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الاخبارية الأمريكية عن المتحدث القبرصى قوله إن الشرطة القبرصية تلقت استغاثة من إحدى السفن التجارية بوجود قارب صغير على وشك الغرق قبالة ساحل (كيب جريكو) القبرصي، حيث تمكنت سفن الشرطة من انتشال 14 ركابا بينهم سيدة وثلاثة أطفال.

ولم يتطرق المتحدث إلى جنسيات ركاب القارب أو الجهة التى جاءوا منها، لافتا إلى أنهم نقلوا إلى مستشفيات "لارناكا" للعلاج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الإسبانية تضبط 52 مهاجرا خلال محاولتهم تسلق سياج مدينة "مليلية"

إنقاذ 25 مهاجرا من الموت غرقا فى جنوب شرق بريطانيا

أخبار العالم

اخبار العالم اليوم

اخبار اليوم

أخبار قبرص

قبرص

مهاجرون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

أحكام للتاريخ.. "الجنايات" تقتص لشهداء الشرطة بحلوان بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ50 آخرين.. المحكمة: عناصر الإخوان "حلفاء الشيطان" جمعتهم نية الانتقام من الشرطة.. وتؤكد: تجاوزوا حد الاعتراض السلمى وكانوا مسلحين

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

جريمة حول العالم.. سفاح "النهر الأخضر" قتل 48 فتاة ليل وضبط بعد 20 عاما

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

معهد الفلك: رمضان 29 يوما..وقمره يصل التربيع الأول الساعة 3 فجرا و12 دقيقة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة