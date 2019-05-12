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الشرطة الفرنسية تفتح تحقيقا حول لجوء أفرادها لإخراج أسلحتهم بوجه سائق

الأحد، 12 مايو 2019 12:28 م
الشرطة الفرنسية تفتح تحقيقا حول لجوء أفرادها لإخراج أسلحتهم بوجه سائق الشرطة الفرنسية ـ صورة أرشيفية
باريس(أ ش أ)
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فتحت الشرطة الفرنسية تحقيقات حول لجوء عدد من أفرادها لإخراج أسلحتهم، عندما اتجه سائق سيارة نحوهم خلال مسيرات للسترات الصفراء فى مدينة "نانت" غربى فرنسا.

وقالت الشرطة فى "لوار أتلانتيك" - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، إن سائق سيارة حاول اقتحام أحد الحواجز الشرطية المقامة خلال التظاهرة، ما دفع رجال الشرطة إلى إخراج أسلحتهم، ولكنه استدار وغادر المكان.

وأضافت الشرطة أن قوات الأمن لم تستخدم سلاحها، لكنها توقفت عند إخراجه فقط، مشيرة إلى أن سائق السيارة لم يتم اعتقاله.

وأوضحت القناة أنه تم إلقاء القبض على 26 شخصا فى "نانت"؛ وذلك بمناسبة الأسبوع الـ 26 لحركة السترات الصفراء، وقد اجتذبت المظاهرة 2200 شخص؛ حسب مصدر شرطي.

وكان عناصر مكافحة الجريمة قد تعرضوا للرشق أمس السبت، بمقذوفات من متظاهرين، ما أدى إلى تدخل قوات حفظ النظام بإطلاق "الرصاص الدفاعى" والغاز المسيل للدموع فى "نانت".

 


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