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الرئيس السيسى يستقبل حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمطار القاهرة

الأحد، 12 مايو 2019 05:59 م
الرئيس السيسى يستقبل حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بمطار القاهرة الرئيس السيسى وملك البحرين
كتبت - رحاب نبيل
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، فور وصوله بالصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، فى زيارة للبلاد لبحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية والدولية .
 
صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، الذى يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثانى مصر .
 
ويشهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية ، مع بحث مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك منها عملية السلام فى الشرق الأوسط .
 
 
 
 

 

 


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