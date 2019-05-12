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الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث تعزيز العمل العربى المشترك

الأحد، 12 مايو 2019 08:21 م
الرئاسة: زيارة ملك البحرين لمصر لبحث تعزيز العمل العربى المشترك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع أخيه  الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات، خاصة في ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني من روابط أخوة ومودة.

وأضاف أن الزيارة تأتى كذلك لبحث سبل تعزيز العمل العربي المشترك في ضوء التحديات التي تواجهها الأمة في الوقت الحالي والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية، فضلاً عن استعراض أخر مستجدات عدد من الملفات الإقليمية التي تحظي باهتمام البلدين.

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين (1)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين (2)
 
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين (3)
الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين (4)
 
الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين (5)

 

 


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