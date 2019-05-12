الحلقة السادسة.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم

كتب لؤى على

نتناول على مدار شهر رمضان المبارك، حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"، وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده، وهكذا مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.

الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم في خلقه

عثمان بن عفان رضى الله عنه

روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: دخلت على رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة عثمان بن عفان وفى يدها مشط، فقالت: خرج من عندى رسول الله صلى الله عليه وسلم انفا رجلت رأسه، فقال: كيف تجدين أبا عبد الله؟. قلت: كخير الرجال، قال: أكرميه؛ فإنه من أشبه أصحابى بى خلقا.

جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه

قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقى وخلقى [البخاري: 2699، وأصله متفق عليه].

عبد الله بن جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهما

قال النبى صلى الله عليه وسلم له ولأخيه محمد رضى الله عنهما: أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقتى وخلقى.

عون بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما

عن الحسن بن سعد رحمه الله -مولى الحسن بن علي رضى الله عنهما-، عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما عون فيشبه خلقى وخلقى.

وعن الحسن بن سعد رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعون: أما عون، فأشبه خلقى وخلقى.

محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب

قال ابن العماد رحمه الله: أحبه الناس حبا عظيما، وكان فيه من الكمال وخصال الفضل، ويشبه النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق والخلق، واسمه واسم أبيه، حتى قيل: إن خاتمه بين كتفيه، وكان أهل المدينة يعدون فيه من الكمال ما لو جاز أن يبعث الله نبيا بعد محمد صلى الله عليه وسلم لكان هو.

المهدى

روى عن عبد الله بن مسعود رعنه قال: قال النبى صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل من أمتى، يواطىء اسمه اسمى، وخلقه خلقى، فيملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا [ابن حبان: 6825، وأصله فى السنن].

وروى عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال على رضى الله عنه -ونظر إلى ابنه الحسن- فقال: إن ابنى هذا سيد كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيخرج من صلبه رجل يسمى باسم نبيكم، يشبهه فى الخلق، ولا يشبهه فى الخلق- ثم ذكر قصة- يملأ الأرض عدلا. [أبو داوود: 4290].