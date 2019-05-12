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الحكيم يشدد على ضرورة وضع خطة واضحة للإصلاح السياسى فى العراق

الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
الحكيم يشدد على ضرورة وضع خطة واضحة للإصلاح السياسى فى العراق عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطنى بالعراق
بغداد /أ ش أ/
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شدد رئيس تيار الحكمة الوطنى بالعراق عمار الحكيم، على ضرورة وضع خطة واضحة للإصلاح السياسى فى البلاد، تواكبا مع مواجهة الفساد.

ونقلت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة عن الحكيم، قوله إنه لابد من إقناع الشعب بخطة واضحة وملموسة لمكافحة الفساد، داعيا إلى ضرورة إثارة الحماس فى المجتمع نحو الإصلاح الحقيقي.

وأضاف أن "أية عملية إصلاحية دون رؤية واضحة لا يمكن أن تكون منتجة"، مبينا أنه لابد أن يكون الإصلاح السياسى وتطوير النظام السياسى متلائما مع حجم التطورات والمستجدات.

ولفت إلى ضرورة أن يكون الإصلاح متسما بالجدية والجذرية والشمولية والتدرجية والاستمرارية والتخصص، داعيا إلى ضرورة بناء تحالف سياسى واجتماعى يتحمل مسؤولية الإصلاح.

 


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