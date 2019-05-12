الحبس 7 سنوات لعاطل لقيامة بالإتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار عزت محمد كامل رئيس الدائرة الخامسة، حبس "محمد .ج.ص" عاطل 7 سنوات، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منوف.

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد مصطفى حسانين رئيس مباحث قسم منوف، من ضبط "محمد .ج.ص" عاطل وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.