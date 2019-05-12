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التغذية الصحية لمريض السكر للحماية من مضاعفات انخفاضه × 6 معلومات

الأحد، 12 مايو 2019 03:30 ص
التغذية الصحية لمريض السكر للحماية من مضاعفات انخفاضه × 6 معلومات الكشف عن فيروس سى - صورة أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
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حددت مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن فيروس سى والأمراض غير المعدية "السكر، الضغط، القلب"، نظامًا غذائيًا محددًا للمصابين بالسكر.

 

"اليوم السابع" يستعرض تحليلاً معلوماتيًا حول التغذية الصحية والسليمة لمرضى السكر وفق بيانات مبادرة 100 مليون صحة:

 
 
1- تناول الطعام الغنى بالألياف مثل الخضار الفاكهة والخبز الأسمر.
 
2- تناول البروتين الخالى من الدهن مثل الدواجن والسمك ومشتقات الألبان والجبن الخالية من الدسم.
 
3- الدهون الصحية مثل زيت الزيتون وجوز الهند.
 
4- تناول من 5 إلى 6 وجبات؛ ثلاث منها وجبات رئيسية وثلاث وجبات خفيفة بين فترة  3 إلى 4 ساعات بين الوجبات.
 
5- عدم الاستغناء عن أى وجبات خاصة فى حالة تناول الأدوية والأنسولين وفقا لتعليمات الطبيب.
 
6- الاهتمام بطبخ الطعام بزيت عباد الشمس.
 

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