video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 12 مايو 2019 10:27 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة دوسردولف بألمانيا

الأحد، 12 مايو 2019 09:32 ص
البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة دوسردولف بألمانيا البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية
كتبت سارة علام
إضافة تعليق

يترأس البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس تدشين كنيسة دوسردولف بألمانيا التى وصل لها أمس، وبعدها صلوات القداس الإلهى، والتى تستمر حتى الثالثة عصرا، وفى الرابعة والنصف يتناول البابا الغداء مع كهنة الكنيسة، ويلتقى شعب كنيسة دوسردولف فى لقاء مفتوح يجيب فيه على كافة أسئلتهم الروحية والدينية والرعوية.

فى طقس الكنيسة الأرثوذكسية، يتم تدشين الكنيسة بصلوات وطقوس خاصة، بالإضافة إلى قراءات من الكتاب المقدس والمزامير والرسائل والإنجيل، وكذلك الطلبات والقطع الخاصة بالتدشين، يتم رش بناء الهيكل بالماء المقدس وتمسح بالميرون المقدس أيضا

كان البابا تواضروس قد زار ألمانيا أكتوبر الماضى فى زيارة رعوية وعلاجية، حيث دشن البابا خلال الزيارة الكنيسة القبطية بدوسردولف بولاية شمال الراين، وزار الدير القبطى هناك، والتقى كهنة الكنائس المصرية فى الايبراشيتين الذين يتولى الإشراف عليهما الأنبا دميان والأنبا ميشائيل، كما التقى البابا شخصيات عامة وسياسية ألمانية من بينهم المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل التى سبقت وقدمت التعازى فى الكاتدرائية وزارت الكنيسة البطرسية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البابا تواضروس يصل كنيسة دوسردولف ويترأس صلوات عشية بحضور السفير المصرى

البابا تواضروس لأقباط ألمانيا: زوروا مصر واقرأوا تاريخها

تواضروس

المانيا

قداسة البابا تواضروس الثاني

كنيسة دوسردولف

زيارة البابا لالمانيا

اقباط المانيا

الكنيسة

الاخبار

اخبار اليوم

اخبار

اخر الاخبار

اخبار عاجلة

الأخبار

الاخبار العاجلة

اخبار عاجله

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

لطلاب أولى ثانوى.. تعرف عل كيفية التعامل مع نمط الأسئلة فى مادة الأحياء

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

"سجون أردوغان تؤدى إلى الموت".. والدة أحد المسجونين الأتراك تكشف أساليب التعذيب ضد نجلها.. وتؤكد: يهددون أبنى حال كشفه عن تعذيبه.. و"ماعت" تتوجه ببلاغ للأمم المتحدة حول وفاة مواطن فلسطينى داخل السجون التركية

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة