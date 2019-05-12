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الامارات تحاكم مراهقين بتهمة اغتصاب قاصر

الأحد، 12 مايو 2019 03:26 م
الامارات تحاكم مراهقين بتهمة اغتصاب قاصر اغتصاب
كتبت: إسراء أحمد فؤاد
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قالت صحيفة البيان الإماراتية، أن النيابة العامة في دبي كشفت اليوم الأحد، امام محكمة الجنايات عن تعرض قاصرة اسيوية عمرها 13 عاما، الى الاغتصاب من قبل طالبين خليجيين واحد عمره 17 عاما والأخر يكبره بعام، دون إعطاء مزيد من تفاصيل الواقعة وتداعياتها فى أمر الإحالة الذى تضمن اعترافا واقرارا من المتهميْن بواقعة الاعتداء على المجنى عليها، ولكن " برضاها".
 
وبحسب الصحيفة، لم يكشف تقرير الطبيب الشرعي عن أى إصابة او أثر بارز يشى بتعرض المجنى عليها لاعتداء واغتصاب، بالرغم من اظهاره وقوع "اتصال" حديث بينها وبين المتهمين، وهو ما قد يرجح فرضية ان تكون العلاقة "بالرضا"، وليس اغتصابا.
 
كما اظهر فحص ال D N A  الخاص بالمجني عليها ، وقوع " اتصال" مع شخص ثالث مجهول، وغير مطابقة لعينية المتهميْن.

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