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الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 7 صحفيين وناشطا حقوقيا شمال الضفة الغربية

الأحد، 12 مايو 2019 10:43 م
الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 7 صحفيين وناشطا حقوقيا شمال الضفة الغربية عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
رام الله /أ ش أ/
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احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى ، اليوم الأحد ، 7 صحفيين وناشطا حقوقيا، شمال الضفة الغربية ، كما طردت العشرات من أهالى منطقة حمصة من مساكنهم فى الأغوار الشمالية بالضفة.

وقال الناشط الحقوقى عارف دراغمة ، فى تصريح اليوم ، إن قوات الاحتلال شرعت فى طرد 15 عائلة (98 شخصا بينهم أطفال ونساء) من مساكنهم فى منطقة حمصة الفوقا، بهدف إجراء تدريبات عسكرية فى المنطقة.

وكانت قوات الاحتلال أخطرت أهالى منطقة حمصة بإخلاء مساكنهم لإجراء تدريبات عسكرية فى المنطقة، حيث ستتم التدريبات على مدار 3 أسابيع بواقع 3 أيام أسبوعيا.

وبشأن الصحفيين السبعة ، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال احتجزتهم قبل أن تنقلهم إلى معسكر أم زوقا شرق تياسير شمال شرق طوباس.

وأضافوا أن الصحفيين تواجدوا فى تلك المنطقة لتغطية عمليات ترحيل المواطنين من قرية حمصة الفوقا فى الأغوار، التى تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بذريعة إجراء التدريبات العسكرية.

وتعد هذه المرة الخامسة على التوالى التى تطرد قوات الاحتلال العائلات من منازلهم منذ بداية 2019، فيما تواصل قواتها إجراء تدريبات عسكرية يتخللها إطلاق نار بالقرب من منازل الفلسطينيين ، مما يشكل خطرا على الأهالى نتيجة مخلفات هذه التدريبات، حيث أدت مخلفات التدريبات العسكرية إلى استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة 276 مواطنا، منذ عام 1973 حتى اليوم.

وتتعرض هذه المناطق فى الأغوار الشمالية والمصنفة "ج" ، الخاضعة أمنيا وإداريا ﻹسرائيل وفق اتفاقية أوسلو ، بشكل مستمر لإخلاء سكانها وهدم منازلهم، بهدف إجراء تدريبات عسكرية لجنود الاحتلال، حيث يخطر الاحتلال أهالى المناطق بإخلاء منازلهم والابتعاد عن المنطقة طيلة المدة الزمنية للتدريب والتى قد تستغرق أكثر من 48 ساعة.

 


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