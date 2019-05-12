الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد الحاجة الملحة لمحاربة خطاب الكراهية وتغير المناخ

نيويورك أ ش أ

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الحاجة لمحاربة خطاب الكراهية بعد الهجوم على مسجدى مدينة "كرايست تشيرتش"، وأيضا التصدى لتغير المناخ الذى يؤثر بشكل مباشر على الدول الجزرية فى المنطقة.

وقال جوتيريس - فى مؤتمر صحفى بمدينة "أوكلاند" بصحبة رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن وفقا لما أورده الموقع الرسمى للأمم المتحدة - "تضامنا أولا مع ضحايا كرايست تشيرش وعائلاتهم والمجتمع فى المدينة وأيضا مع شعب وحكومة نيوزيلندا وهذه المرة، قررت أن أقوم بزيارة تضامنية فى رمضان لمجتمع كرايست تشيرتش لأشيد بشجاعتهم وقدرتهم على التحمل وأيضا لأشيد بما أبداه شعب وحكومة نيوزيلندا من وحدة استثنائية وتضامن".

وأضاف: "نشهد مستويات قياسية فى ارتفاع درجات الحرارة حول العالم وكذلك ارتفاع منسوب المحيطات ونسبة تركيزات الغازات الدفيئة فى الغلاف الجوي، وفى كل مكان نرى دليلا واضحا على أننا لسنا على الطريق الصحيح لتحقيق الأهداف المحددة فى اتفاق باريس".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الجفاف الذى يتزايد بشكل كبير لاسيما فى أفريقيا أصبح عاملا كبيرا فى تحركات الناس وتدهور الأمن وانتشار الإرهاب، مضيفًا أن ذلك يأتى بالتزامن مع تلاشى الإرادة السياسية.