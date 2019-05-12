الأمير هارى وزوجته ميجان يحتفلان بعيد الأم فى الولايات المتحدة

لندن (رويترز)

أبدى الأمير هارى حفيد ملكة بريطانيا وزوجته ميجان، تقديرهما لجميع الأمهات، اليوم الأحد، مع احتفال الولايات المتحدة، مسقط رأس ميجان بعيد الأم.

وكتب الزوجان على حسابهما الرسمى على انستجرام بجوار صورة لقدمى وليدهما أرتشى يقولان، "نبدى تقديرنا لجميع أمهات اليوم والماضى والحاضر ومن سيصبحن أمهات ومن رحلن ولكن ذكراهن حاضرة دائما"، وأضافا "نهنئ ونكرم كل واحدة منكن".

وأنجبت ميجان ارتشى فى الساعات الأولى من يوم الاثنين الماضى ليصبح السابع فى ترتيب ولاية عرش بريطانيا، وفى حين تحتفل بريطانيا بعيد الأم فى 22 مارس، تحتفل دول أخرى ومنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وغيرها بعيد الأم فى الأحد الثانى من شهر مايو.