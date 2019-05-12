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الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأحد، 12 مايو 2019 11:16 ص
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الانحاء نهارا لطيف ليلا.

 

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة.

 

 


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