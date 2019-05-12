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الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38

الأحد، 12 مايو 2019 11:04 ص
الأرصاد: درجات الحرارة تواصل ارتفاعها والعظمى بالقاهرة تصل الثلاثاء 38 طقس حار - أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع واضح فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، مؤكدا أنه من المتوقع أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصرحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام بمعدل 4 أو 5 درجات، لافتا إلى أن ذروة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد تبدأ من منتصف الأسبوع الجارى بالتحديد من يوم الثلاثاء المقبل، ومتوقع أن تستمر لنهاية الأسبوع.

وأوضح مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك أيضا ارتفاع فى درجات الحرارة الصغرى، موضحا أن هناك كميات من الرطوبة تؤدى لتكون الشبورة فى الصباح الباكر على شمال البلاد تؤدى لزيادة الإحساس بحرارة الجو وارتفاع درجات الحرارة، موضحا أنه متوقع مع يوم الثلاثاء المقبل تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 38 درجة والعظمى بجنوب الصعيد تصل لـ 40 درجة.

 

 


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