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افتتاح 5 ملاعب كرة خماسى منتصف رمضان الجارى بجنوب سيناء

الأحد، 12 مايو 2019 04:46 م
افتتاح 5 ملاعب كرة خماسى منتصف رمضان الجارى بجنوب سيناء خلال الاجتماع
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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أعلن المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بجنوب سيناء، عن افتتاح 5 ملاعب كرة خماسي فى منتصف رمضان الجارى، بواقع ملعب فى طور سيناء وواحد بكل من مدينتى أبورديس وأبوزنيمة ووادى مندر بشرم الشيخ، لافتا أن نسبة التنفيذ للملاعب الخمسة بلغت 75 %.
 
جاء ذلك اليوم الأحد، خلال فعاليات المجلس التنفيذى للمحافظة والذى ترأسه المحافظ بحضور فوزي همام السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى المديريات والادارات
 
كان اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء قد اعلن عن التصديق على مبلغ 2.5 مليون جنيه لانشاء 5 ملاعب بالمدن والوديان وستسند العملية للانتاح الحربى بالأمر المباشر لخدمة الاهالى، والتصديق على مبلغ 347 ألف جنيه مقدمة من الجامعة الألمانية وصندوق السياحه للطلبة المغتربين من أبناء المحافظه فى الدارسين فى المحافظات الآخرى وطلاب نويبع ودهب الدارسين فى مدينة الطور المتفوقين.
 
 

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