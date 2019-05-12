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افتتاح قسمى الأسنان والعلاج الطبيعى بقرية أبيس الثانية بعد التطوير

الأحد، 12 مايو 2019 08:42 ص
افتتاح قسمى الأسنان والعلاج الطبيعى بقرية أبيس الثانية بعد التطوير عيادة أسنان - صورة أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية افتتاح قسمى الأسنان والعلاج الطبيعى بمركز طب الأسرة بقرية أبيس الثانية جنوب شرق الإسكندرية، بعد أن تم تطوير القسمين بمساهمة من متبرعين من المجتمع المدنى.

من جانبه أوضح الدكتور عمر بن الخطاب على - مدير إدارة العلاج الطبيعى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، أنه تم إضافة أجهزه حديثة لقسم العلاج الطبيعى أهمها أجهزة الليزر والموجات فوق الصوتية علاوة على حجرة مجهزة بالكامل لعلاج الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الدكتورة عبير الحضرى مدير عام طب الأسنان، أن قسم طب الأسنان الجديد يحتوى على 3 عيادات لطب الأسنان علاوة على معمل للتركيبات الصناعية.

 


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