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اعترافات لصى الجيزة: احترفنا سرقة السيارات بتوصيل الأسلاك وسقطنا فى أطفيح

الأحد، 12 مايو 2019 03:00 ص
اعترافات لصى الجيزة: احترفنا سرقة السيارات بتوصيل الأسلاك وسقطنا فى أطفيح المتهمان سقطا فى قبضة الشرطة
كتب أحمد الجعفرى
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اعترف المتهمان بسرقة سيارة والذين ألقى القبض عليهما بمركز أطفيح بالجيزة بالاتهامات المنسوبة إليهما، وقالا إنهما سرقا السيارة من منطقة العمرانية بعدما تمكنا من تشغيلها بأسلوب توصيل السلوك.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم الأول "إبراهيم.ك" 27 سنة عاطل وصادر ضده حكم بالسجن لمدة 15 سنة فى قضية سرقة بالإكراه، والثانى "طارق.م" عاطل وعليه مجمل أحكام بلغت سنتين و6 شهور وأسبوع وكفالات بلغت 500 جنيه.

الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين أثناء استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها فى المحضر لسنة 2019 جنح قسم العمرانية، بلاغ " سهام .م"، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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