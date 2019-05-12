استطلاع: حزب "بريكست" الجديد يتفوق على المحافظين حال إجراء انتخابات عامة

كتبت رباب فتحى

أظهر استطلاع جديد صادم نشرت نتائجه صحيفة "صنداى تليجراف"، أن حزب "بريكست" الذى يتزعمه نايجل فاراج سيفوز بأصوات أكثر فى الانتخابات العامة مقارنة بحزب المحافظين.

ووفقا للاستطلاع، ستمنح النتيجة للحزب الجديد ما يقرب من 50 مقعدًا فى مجلس العموم، مما يغير المشهد السياسى بشكل كبير وسط غضب شعبى واسع النطاق من تعامل الأحزاب الرئيسية مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.

وسيحصل حزب فاراج على 20% من الأصوات، وفقًا لاستطلاع كومريس لصحيفة صنداى تلجراف.

فى ضربة كبرى لتيريزا ماى، قال 19% فقط من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيصوتون لصالح المحافظين - وهى نتيجة ستكون الأسوأ فى تاريخ الحزب.