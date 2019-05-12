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الأحد، 12 مايو 2019 12:30 م
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إيفاد 6 أئمة وقارئ لاستراليا والبرازيل وأسبانيا وسويسرا وبلغاريا خلال رمضان

الأحد، 12 مايو 2019 12:12 م
إيفاد 6 أئمة وقارئ لاستراليا والبرازيل وأسبانيا وسويسرا وبلغاريا خلال رمضان دور بارز للأئمة المصريين فى الخارج خلال شهر رمضان
كتب - إسماعيل رفعت
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دور بارز للأئمة المصريين فى الخارج، الذين يتم إيفادهم من الحكومة لنشر صحيح التعاليم الدينية وسماحة الإسلام، وقد تم اعتماد 6 أئمة مساجد مصريين وقراء لإحياء شهر رمضان المبارك بعدد من دول العالم، وهى: استراليا والبرازيل وأسبانيا وسويسرا وبلغاريا.
 
وشملت قائمة الموفدين: الشيخ عبد الرحمن نصر أحمد نصار – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الإسكندرية للعمل بالمركز الثقافي الإسلامي مدينة سيدني – استراليا، والشيخ عيد علي خليفة حسن – إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط للعمل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية – البرازيل، والشيخ عاصم محمد عبد العزيز التلينى – إمام وخطيب بمديرية أوقاف جنوب سيناء للعمل بالجمعية الإسلامية في مدينة بلاثينسيا – أسبانيا.
 
وتضمن القرار إيفاد: الشيخ حسن مصباح محمد العزوني إمام وخطيب بمديرية أوقاف جنوب سيناء للعمل بالجمعية الإسلامية الإحسان في مدينة لنثروطي – أسبانيا، والشيخ جلال فتحي عبد السلام السيد – إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية – للعمل بالجمعية الإسلامية في لنثروطي – مسجد طارق بن زياد – أسبانيا، والشيخ فوزي علي عبد الجواد فراج إمام وخطيب بمديرية أوقاف المنوفية للعمل بمؤسسة الجمعية الإسلامية بزيورخ – سويسرا، والشيخ محمد إسماعيل نور الدين عطية قارئ بمديرية أوقاف الشرقية للعمل بدار الإفتاء العامة للمسلمين – بلغاريا، ليكون إجمالي الموفدين من الأئمة والقراء لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك 1440هـ (96) إمامًا وقارئًا.
 
 
 

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