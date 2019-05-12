إنقاذ طفلين بسوهاج الأول تناول حبوب صرع والثانى حبوب منع حمل عن طريق الخطأ

تمكن الأطباء بمستشفى طما المركزى من إنقاذ طفلين من الموت وذلك عقب قيام الاول بتناول الأول حبوب للصرع عن طريق الخطأ والثانى لقيامه بتناول حبوب لمنع الحمل بنفس الطريقة.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء على صالح نائب مدير أمن سوهاج للشمال يفيد بوصول الطفل إبراهيم ا م م 7 سنوات ويقيم بندر طما إلى مستشفى طما المركزى مصابًا " حالة إعياء شديد " إدعاء تناول أقراص مجهولة

وبالفحص وسؤال والده أبو الحسن م م ا 38 سنة عامل ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء لهو نجله بالمنزل تناول عدد من أقراص الصرع الخاصة بـه عن طريق الخطأ، مما أدى لحدوث إصابته ونفى الشبهة الجنائية.

وجاء البلاغ الثانى لمركز شرطة طما من المستشفى المركزى بوصول الطفل كريم س م 3 ويقيم دائرة المركز 00 مصابًا "حالة إعياء شديد" إدعاء تناول أقراص مجهولة.

وبسؤال والدته نجوى ش ع 38سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية قررت بأنه أثناء لهو نجلها بالمنزل تناول عدد من أقراص " منع الحمل " عن طريق الخطأ، مما أدى لحدوث إصابته ونفت الشبهة الجنائي.