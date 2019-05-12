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إنطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة طنطا

الأحد، 12 مايو 2019 02:08 م
إنطلاق مبادرة "صنايعية مصر" بجامعة طنطا الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا
الغربية - مصطفى عادل
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أعلنت جامعة طنطا، اليوم الأحد، عن بدء استعداداتها لتنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، "صنايعية ‏مصر"، بهدف توسيع قاعدة المهنيين والحرفيين العاملين بمختلف مجالات الأعمال الفنية والصناعية.

وأوضح الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، أن هذه المبادرة تمثل تعزيزاً للدور الأصيل لجامعة طنطا واستراتيجيتها الواضحة فى خدمة وتنمية المجتمع فى سبيل النهوض بتلك المهن بتوظيف ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية فى تطوير الصناعة والنهوض بها من خلال تأهيل الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل والمساهمة فى حل أزمة البطالة.

من جانبه أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد عتمان إن تنفيذ المبادرة بجامعة طنطا سوف يشمل عدة برامج لتدريب طلاب ‏الجامعة والمدارس الفنية، وخريجى الجامعات على مختلف الحرف المهنية لسد حاجة العمل فى الداخل والخارج من العمالة المدربة والمؤهلة.

 

 

 


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