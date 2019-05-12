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إعدام نص طن جبن والتحفظ على مواد مجهولة المصدر فى مصنع للألبان بالشرقية

الأحد، 12 مايو 2019 06:03 م
إعدام نص طن جبن والتحفظ على مواد مجهولة المصدر فى مصنع للألبان بالشرقية جانب من الحملة على مصانع الألبان
الشرقية- إيمان مهنى
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ضبطت مديرية الصحة بالشرقية ، مصنع للألبان مخالف للاشتراطات الصحية، واعدمت نصف طن جبن لاحتواء على مواد ضارة بالصحة، وذلك فى حملة مكبرة قادها الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، للتفتيش على  منشآت الغذائية. 
 
وشن الحملة الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، ومفتشين الأغذية بإدارة الابراهيمية الصحية، على إحدى مصانع بير السلم وهو مصنع لمنتجات الألبان بقرية البرنس الصغرى بطواحين اكراش، وأسفر ذلك عن ضبط 600 كجم مواد غذائية معدة للتصنيع عبارة عن 30 شيكارة بروتين مستخلص من شرش الجبنة الرومي زنة كل شيكارة 20 كجم  ، كما تم إعدام 530 كجم جبن عبارة عن 24 صفيحة جبنة أبيض طرى زنة الصفيحة 20 كجم ، 5 أقراص جبنة رومى زنة القرص 10 كجم .
 
ويعمل هذا المصنع بدون ترخيص وغير مستوف للاشتراطات الصحية، ورغم صدور قرار غلق له قام بفض الشمع وتشغيل المصنع، وقامت الحملة بتحرير عدد 2 محضر، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لمخالفة القوانين .
 
كما أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشأت الغذائية تأتى لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية .
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