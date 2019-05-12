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إشارة مرور.. تعرف على علامات تنذر بوجود دوران وأعمال تطوير على الطرق

الأحد، 12 مايو 2019 09:28 ص
إشارة مرور.. تعرف على علامات تنذر بوجود دوران وأعمال تطوير على الطرق علامات مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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توجد العديد من العلامات التى تنبه السائقين وتحذرهم من وجود دورانات ومناطق أعمال وتطوير تؤثر على حركة السيارات منعا لوقوع الحوادث ومن تلك العلامات:
 

علامة قـــف:

تنبه السائق بالتوقف على الطريق لوجود شئ ما أو علامة بتقاطع معين لحين مرور باقى السيارات قف. 
 

ممنــوع الدوران:

تحذر المواطنين من عدم الرجوع إلى الوراء أو الدوران فى مكان غير مخصص لذلك. 
 

ممنــوع الدخــول:

توجه السائقين بعدم التدخل فى أى عمل لا يأمن عواقبه ويحذره من الدخول إليه مثل مناطق الأعمال. 
 

أمامــك دوران:

تساعد السائقين فى الوصول إلى أقرب دوران يساعده فى التوجه إلى الرحلة المرورية التى يسعى إليها.
 

انتبــه:

هى علامة تحذيرية تساعد السائقين فى استخدام الطريق الصحيح وتنبه إلى وجود شئ ما على الطريق.
 

قـف أمامــك إشــارة ضوئية:

توجه السائق بالتوقف قبل البدء بأى عمل أثناء قيادة السيارة.  
 

أمامك طريــق ضيــق:

تنبه السائق بوجود طريق ضيق لا يسع السيارة أثناء المرور اليه ويفضل الابتعاد عنه.
 

اتجــاه اجبــارى:

هى علامة توجه السائقين بالتوجه بشكل إجبارى للطريق وعدم استخدام أى اتجاه آخر منعا للحوادث.
  
 
علامات مرورية
علامات مرورية

 


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