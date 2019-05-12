إشارة مرور.. تعرف على علامات تنذر بوجود دوران وأعمال تطوير على الطرق

توجد العديد من العلامات التى تنبه السائقين وتحذرهم من وجود دورانات ومناطق أعمال وتطوير تؤثر على حركة السيارات منعا لوقوع الحوادث ومن تلك العلامات:
علامة قـــف:
تنبه السائق بالتوقف على الطريق لوجود شئ ما أو علامة بتقاطع معين لحين مرور باقى السيارات قف.
ممنــوع الدوران:
تحذر المواطنين من عدم الرجوع إلى الوراء أو الدوران فى مكان غير مخصص لذلك.
ممنــوع الدخــول:
توجه السائقين بعدم التدخل فى أى عمل لا يأمن عواقبه ويحذره من الدخول إليه مثل مناطق الأعمال.
أمامــك دوران:
تساعد السائقين فى الوصول إلى أقرب دوران يساعده فى التوجه إلى الرحلة المرورية التى يسعى إليها.
انتبــه:
هى علامة تحذيرية تساعد السائقين فى استخدام الطريق الصحيح وتنبه إلى وجود شئ ما على الطريق.
قـف أمامــك إشــارة ضوئية:
توجه السائق بالتوقف قبل البدء بأى عمل أثناء قيادة السيارة.
أمامك طريــق ضيــق:
تنبه السائق بوجود طريق ضيق لا يسع السيارة أثناء المرور اليه ويفضل الابتعاد عنه.
اتجــاه اجبــارى:
هى علامة توجه السائقين بالتوجه بشكل إجبارى للطريق وعدم استخدام أى اتجاه آخر منعا للحوادث.
علامات مرورية
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