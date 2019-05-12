أوقاف المنيا: جولات مكثفة على المساجد طوال شهر رمضان

فريق المحافظات

أعلنت اليوم مديرية أوقاف المنيا، إجراء عدة جولات مرورية مكثفة على المساجد بالمدن والقرى، خاصة فى أوقات انعقاد صلوات العشاء والتراويح والفجر، لمتابعة الالتزام بالتعليمات، منذ الليلة الأولى من شهر رمضان المعظم.

حيث أجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة أوقاف المنيا، جولة تفقدية لمتابعة انتظام العمل بالمساجد ومدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بشهر رمضان والتى يتابعها الأئمة ومديرو الإدارات والمفتشون، وأكد أنه فى شهر رمضان علينا أن نجعل من المساجد مدرسة روحانية ومصدر إشعاع وتنوير وتثقيف وهداية وتزويد يفوق العمل طوال أيام العام، لافتا أن جميع المؤسسات والجهات والجمهور بات يلمس دور الأوقاف وأثر العلم والعلماء من الجهد للرقى ولا مجال للعودة للوراء أو التنازل وكما يُثاب الملتزم والمخلص يُعاقب المهمل والمقصر.

كان وكيل وزارة الأوقاف عقد اجتماعا بمديرى الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة لوضع خريطة عمل إدارية بالمساجد، وتكثيف العمل الدعوى واستغلال تجمعات المصلين بالمساجد خلال شهر رمضان والحرص على المزيد من العبادة فى هذا الشهر، تكثيف الدعوه لإعطاء الجمهور أكبر جرعة وقدر من تعاليم الدين الإسلامى بمبادئه السمحة والوسطية والاعتدال وقبول الأخر والتعايش السلمى والبناء والتعمير والتكافل الاجتماعى وإشعاع روح الحب والمودة والتراحم بين أبناء الوطن.

خلال الاجتماع تم التشديد على ترشيد الكهرباء والمياه والحفاظ على المال العام، والالتزام بالتعليمات الخاصة بمكبرات الصوت الخارجية والخاصة بإقامة الشعائر بالمساجد والزوايا لتحقيق المصلحة العامة، والتأكيد على أن المنبر والمحراب بالمساجد خط أحمر وهو مسئولية العاملين بالمسجد كالروح والجسد ولا يسمح لغير المصرح لهم بصعود المنبر أو أداء دروس أو خاطرة مهما كان هو حفاظا على قدسية المساجد وعدم الزج بها فى الصراعات الشخصية أو الخلافات، وتم التنبيه بأنه فى حال حدوث مخالفة سيتم نقل جميع العاملين بالمسجد ومفتش المنطقة وإحالة المدير للتحقيق.