أوقاف الإسماعيلية تعلن عن بيع صكوك الأضاحي بسعر 1800 جنيه للصك

الإسماعيلية – جمال حراجى

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، عن بيع صكوك الأضاحى بالمديرية وجميع الإدارات الفرعية، وقيمة الصك 1800 جنيه، وكلف الشيخ مجدى بدران وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، الشيخ السيد عطية مدير المتابعة بالمديرية بمتابعة تنفيذ ذلك حسب الخطة التى وضعتها المديرية لبيع هذه الصكوك.

وشدد وكيل الوزارة، على مديرى الإدارات الفرعية الإعلان عن بيع صكوك الأضاحى بالمساجد التابعة لها ومقر الإدارات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن محافظة الإسماعيلية كان لها دور بارز العامين الماضيين فى بيع صكوك الأضاحى، مما كان له اطيب الأثر فى توزيع اللحوم على الفقراء والأماكن الأكثر إحتياجًا بالمحافظة.

وأضاف بدران، أن ثقة من يشترون الصكوك فى أداء القائمين عليها، أدت إلى زيادة المبيعات التى وصلت إلى ما يقرب من 850 ألف جنيه العام الماضى، مشيداً بدور أئمة المساجد فى جميع الإدارات وثقه رواد المساجد فيهم.