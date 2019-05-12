أهالى السعيدية بالإسماعيلية يطالبون بعودة العمل بالمستشفى المغلق

الإسماعيلية – جمال حراجى

أهالى السعدية إحدى توابع قرية أبو سلطان التابعة لمدينه فايد جنوب محافظة الإسماعيلية، يشكون العديد من المشكلات منها محطة القطار التى أصبحت خطرا يهدد أهالى المنطقة، بالإضافة إلى عدم وجود خدمة صحية بعد إغلاق المستشفى التكاملى بأبو سلطان والذى كان تجرى به العمليات الجراحية، وهناك مشكلات فى الطرق وشبكات المياه وغيرها.

يقول محمود الراوى معاش من أبناء القرية أن مشكلة محطة سكة حديد السعدية تعتبر كارثة، حيث أن رصيف المحطة مازال يحتاج إلى استكمال والمحطة كلها تحتاج إلى إعادة بناء وتأهيل من جديد، لان المحطة تخدم عدد كبير من المواطنين طلاب وموظفين، وإهمالها ممكن يؤدى إلى كارثة، نتمنى تدخل المسئولين وحل هذه المشكلة.

ويشير أحمد نصار، أهالى القرية موظف ان مشاكل القرية، متعددة ومنها موقف السيارات الذى تم إنشاؤه بتكلفة 60 ألف جنيه لنقل الموقف القديم العشوائى إليه وتنظيم حركة السيارات داخل القرية، وبرغم إنتهاء المبانى للموقف الجديد منذ عام إلا أنه لم يتم افتتاحه حتى الآن، ومازال الموقف القديم كما هو بدون تنظيم أو نقلة للموقف الجديد

المياه الجوفية

ويؤكد أحمد فوزى من أهالى القرية موظف على أن القرية تقع على البحيرات المرة وهناك مناطق بالقرية تغطيها المياه الجوفية وتدخل المنازل وتتسبب فى بوار الأراضى الزراعية نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح وتتداخل مشكلة المياه الجوفية مع عدم وجود صرف صحى فى بعض توابع القرية مثل منطقة السعيدية والربايعة ومنشية السلام.

كهرباء وقمامة

ويضيف محسن عبد الوهاب من أهالى القرية أن انتشار القمامة فى الشوارع تظل لفترات دون إزالة الأمر، الذى يسبب رائحة كريهة وأمراض للمواطنين وذلك لعدم وجودعماله كافية لرفع القمامة بشكل منتظم فعدد العمال لا يزيدون عن عاملين أوثلاثة يخدمون قرية قوامها يزيد عن 20 ألف نسمة.

ويتابع عبد الرحمن السيد صالح من أهالى القرية أن معظم الأعمدة الكهربائية بشوارع القرية ومداخلها لا يوجد بها إنارة ومظلمة تماما بالإضافة إلى ضعف التيار الكهربائى وانقطاعه فى أوقات كثيرة نتيجة عدم صيانة المحولات الكهربائية وتهالك الأعمدة.

الطرق

وأوضح عادل فكرى عامل أن مشكلة الطرق الترابية بالقرية تتسبب فى حوادث كثيرة لأنها غير ممهدة ولا تصلح لسير السيارات وخاصة داخل التوابع بالقرية والطرق الرئيسية لم يتم رصفها منذ سنوات وبها حفر ومطبات.

تطوير المزلقانات

ومن جانبه قال المحاسب محمد السيد رئيس قرية أبو سلطان انه تم التنسيق بين الوحدة المحلية ومجلس الوزراء لمعاينة محطة السعدية وجار تطوير المحطة بعد الانتهاء من رصف محطة السلام بفايد، كما تم معاينة مزلقان أبو سلطان، وتم الاتفاق على إعادة تجديد المزلقانات بالقرية ضمن خطة المحافظة بناء على توجيهات اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية والمحاسب متولى حسن رئيس مدينة فايد.

كما جارى إنشاء محطة الصرف الصحى حيث تم اختيار موقع للمحطة بمنشية السلام بمساحة 525 متر وإنشاء محطة أخرى بمنطقة الدوايدية على مساحة 400 متر كما تم الانتهاء من 80 % من تجديد شبكات الصرف الصحى بمنطقة المخاضه والسعيدية وتم مخاطبة الهيئة القومية لمياه الشرب بإدراج القرية فى مشروع إحلال وتجديد شبكات المياه لتوابع القرية

وأضاف رئيس القرية أنة تم تركيب 700 كشاف صوديوم على الطرق العامة ومداخل القرية وإعادة النظر فى رفع قدرة المحولات القديمة وتجديد بعضها وعمل أحواض خرسانية لتجميع القمامة بتكلفة 50 ألف جنية وتحويل مقلب القمامة بالشارع الرئيسي إلى مسطح أخضر كما تم رصد 700 ألف جنيه لرصف الطرق داخل القرية، وأن الوحدة المحلية تقوم برفع القمامة بشكل يومي وإزالة الإشغالات التى تعوق حركة المرور بالشوارع الرئيسية.



1- القمامه تحاصر أبوسلطان



2- انتشار المياه الجوفية



3- المستشفى المركزى مغلق



4- جانب من القمامه فى الشوارع



5- المستشفى الوحيد مغلق



6- المستشفى من الداخل



7- محطة السعيدية



8- مزلقان أبو سلطان



9- تطوير المحولات



10- اعمال الإنارة



11- الطرق الداخلية بالقرية