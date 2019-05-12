أنور قرقاش يهنئ الشيخ منصور مالك مان سيتى: "انجاز تاريخى ونجاح إسطورى"

كتب محمد عبد العظيم

قدم الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، التهانى للشيخ منصور بن زايد مالك نادى مانشستر سيتى ونائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتى، بعد فوز فريقه بالدورى الإنجليزى الممتاز لهذا الموسم.

وقال أنور قرقاش: "نبارك لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فوز فريق مانشستر سيتي المستحق بالدوري الإنجليزى الممتاز للموسم الثاني على التوالي، إنجاز تاريخي للفريق ولا شك أن جهود الشيخ منصور في النجاح الإسطوري لمانشستر سيتي من القصص المميزة في تاريخ كرة القدم".



انور قرقاش

ومن جانبه حرص الشيخ هزاع بن زايد، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي على تهنئة الشيخ منصور بن زايد بهذا الفوز قائلا: " نبارك فوز فريق مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه، ونشيد بروح الانتصار التي تحلى بها الفريق والقائمون عليه وأعضاء الجهاز الفني واللاعبون وجماهير وعشاق مانشستر سيتي في كل مكان، متمنين للفريق المزيد من الانتصارات".



هزاع بن زايد

وتوج فريق مانشستر سيتي بلقب الدورى الإنجليزى للمرة السادسة فى تاريخه والثانية على التوالى، عقب فوزه على مضيفه برايتون اليوم بنتيجة 4/1، فى ختام مباريات البريميرليج، ورفع المان سيتى رصيده إلى 98 نقطة ليتوج باللقب بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثانى والذى تغلب على ولفرهامبتون في نفس التوقيت بنتيجة 2/0.

وفى شهر سبتمبر من عام 2008، نجح الشيخ منصور بن زايد آل نهيان فى شراء نادى مانشستر سيتى الانجليزى، والذى حقق طفرة كبيرة تحت إدارته سواء فيما يتعلق بالجانب المادى، أو تحقيق البطولات.