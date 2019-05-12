أمن الشرقية ينفى ما تردد عن العثور طفل مذبوح ومنزوع الأعضاء

الشرقية- فتحية الديب

نفى مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن الشرقية، ما تردد على بعض المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعى، بشأن العثور على طفل عمره 13 سنة مذبوح ومنزوع الأعضاء بناحية الصالحية، دائرة مركز فاقوس.

وأكد المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ" اليوم السابع"، أن مثل هذه الأخبار الكاذبة تبث الرعب والخوف فى نفوس الأهالى، وخاصة أنها غير حقيقية، موضحا أنه سيتم إتخاذ إجراءت رادعة ضد كل من يقوم بنشر أخبار كاذبة تكدر السلم والأمن العام.

وكانت بعض المواقع الإخبارية، وعدد من صفحات التواصل الإجتماعى بالشرقية، قد نشرت صورة لطفل فى الثالثة عشر من العمر، وقاموا بتشييرها بأنها لطفل من الشرقية مقتول ومنزوع الأعضاء.