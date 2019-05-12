أمن الإسكندرية يضبط مصنع لتعبئة الملح مجهول المصدر

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق، وأسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مصنع لتعبئة الملح، بدائرة قسم شرطة أول العامرية لمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة الملح مجهول المصدر داخل عبوات مدون عليها أسماء شركات، وقيامه بتدوين بيانات تجارية وهمية على العبوات، دون تدوين عنوان المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع، وضبط كمية قدرها 11.875 طن من عبوات الملح ومستلزمات الإنتاج "غير مطابق للمواصفات ومجهولة المصدر".

فى سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات الإدارة، قيام صاحب ثلاجة مواد غذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى، حيث يقوم بتعبئة اللحوم المستوردة المجمدة مجهولة المصدر داخل عبوات بدون بيانات تجارية وعرضها للبيع من خلال منفذ متحرك "سيارة ثلاجة" .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الثلاجة وضبط مالكها، وضبط السيارة التى تم تجهيزها كمنفذ للبيع تابع للثلاجة، وتم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات، كمية من الملصقات والعبوات الفارغة التى يتم استخدامها فى التعبئة.

كما تمكنت الإدارة بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، من ضبط بائع، صاحب محل خردوات، لقيامهما بمزاولة نشاط تجارى غير مشروع فى مجال الإتجار بالألعاب النارية، ومحدثات اصوات أجنبية الصنع ومجهولة المصدر، والتى تم إدخالها للبلاد بطرق غير مشروعة، حيث ضُبط بحوزتهما 11250 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام والأشكال، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.