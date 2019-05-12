أمن الإسكندرية يضبط شخص بحوزته 20 طربة حشيش

الإسكندرية أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية، حملة مكبرة على الخارجين عن القانون، وأسفرت عن ضبط أحد الأشخاص، بحوزته 20 طربة من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

فقد تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته "20 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى"، أثناء تواجده بدائرة القسم بسيارة ميكروباص "صغيرة الحجم- مستأجرة".

بمواجهته إعترف بحيازته للمخدر بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسيارة لترويج المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.