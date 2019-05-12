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أغنياء بريطانيا سيغادرون بتريليون إسترلينى حال أصبح كوربين رئيسا للوزراء

الأحد، 12 مايو 2019 10:45 ص
أغنياء بريطانيا سيغادرون بتريليون إسترلينى حال أصبح كوربين رئيسا للوزراء جيريمى كوربين - زعيم المعارضة
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية إن الأثرياء فى بريطانيا يستعدون لمغادرة البلاد،حاملين معهم  ما يصل إلى تريليون جنيه إسترلينى، وسط مخاوف من أن يصبح جيريمى كوربين رئيسًا للوزراء.
 
وكشف مليارديرات ومليونيرات ظهروا ضمن قائمة "صنداي تايمز" للأثرياء الجديدة أنهم يستعدون لما أطلق عليه البعض اسم "كوربيجدون" أو "كارثة كوربين".
 
وقال واحد من بين كل 10 أشخاص إنهم كانوا يخططون لحماية أنفسهم من الزيادات الضريبية المتشددة على الثروة والدخل والميراث من خلال نقل صناديق العائلة وغيرها من الأصول في الخارج أو أعمالهم في الخارج.
 
في حين قال بعض "الأغنياء على القائمة" إنهم يخشون غارة ضريبية على أموالهم ، وادعى آخرون أن حكومة كوربين ستحطم ثقافة بريطانيا الصديقة للمؤسسات.
 
 

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