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أسبوع تاريخى.. رئيسة وزراء بريطانيا تلعب كرة القدم وتشيد بالفرق الإنجليزية

الأحد، 12 مايو 2019 12:23 م
أسبوع تاريخى.. رئيسة وزراء بريطانيا تلعب كرة القدم وتشيد بالفرق الإنجليزية تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا تلعب كرة القدم
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الإندنبدنت" إنه تم تصوير رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي وهي تلعب كرة القدم في دائرتها الانتخابية في مايدنهيد، حيث أشادت بالفرق الإنجليزية التى احتفلت بأسبوع تاريخى في هذه الرياضة.
 
وغردت رئيسة الوزراء على حسابها على موقع "تويتر" لقطات فيديو لنفسها وهى تركل الكرة مع الأطفال أمس السبت.
 
 
وكتبت على الإنترنت: "لقد كان أسبوعًا تاريخيًا لكرة القدم الإنجليزية، حيث ألهمت فرق ليفربول وسبيرز وأرسنال وتشيلسى الأطفال والكبار ورؤساء الوزراء".
 
 
يلتقى أرسنال وتشيلسى فى نهائى دورى أوروبا يوم 29 مايو، بينما سيتنافس توتنهام وليفربول فى نهائى دورى أبطال أوروبا فى 1يونيو.
 
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن رئيسة الوزراء كانت فى مايدنهيد لدعم فريق كرة قدم نسائى محلى وزيارة قرية كوكس جرين، خلال ما وصفته بأنه "يوم جميل" من أحداث الدوائر الانتخابية.
 
وكانت ماى قد تعرضت للانتقادات والسخرية فى وقت سابق من هذا الأسبوع لمحاولتها مقارنة عودة ليفربول البارزة ضد خصمه فى الدور نصف النهائى برشلونة بمحاولاتها لتأمين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
 
"أعتقد في الواقع أنه عندما ننظر إلى فوز ليفربول على برشلونة، فإن ما يظهر هو أنه عندما يقول الجميع أن الأمر انتهى، وأن معارضتك الأوروبية قد هزمتك، والساعة تتراجع، حان الوقت لتتقبل الهزيمة، لايزال بإمكاننا تحقيق النجاح إذا اجتمع الجميع".
 
 

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