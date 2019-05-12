أخبار × 24 ساعة.. 5484 فريقا بالرعاية الأساسية يشاركون بالتأمين الصحى الشامل

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
البدء فى تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو المقبل
5484 فريقا بالرعاية الأساسية يشاركون فى تنفيذ المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.. توفير 40 خدمة طبية مجانية لمليون منتفع بالوحدات الصحية.. ورفع وعى المنتفعين بالخدمات المقدمة لغير القادرين
إجراء تقييم لقدرة التحمل لنظام امتحان الصف الأول الثانوى غدًا الأحد
لطلاب الثانوية العامة.. اعرف رقم جلوسك ولجنتك
"تنسيقية الأسمدة" تؤكد التزام الشركات المنتجة بتغطية احتياجات الزراعات الصيفية
حملات بأسواق ومنافذ وشوادر اللحوم تأكيدا لسلامة المعروض خلال شهر رمضان
تقرير حكومى: ارتفاع صادرات الخضر والفاكهة لـ2مليون و527 ألف طن للأسواق العالمية.. 11 صنفًا سجلت 1.882 مليون طن خلال 4 شهور.. وشركات التصدير تحت مجهر الرقابة لرصد المخالف.. وزيادة تحليل الشحنات لـ 900 يوميا
تكريم الفريق المصرى الحاصل على 50 جائزة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2019
بعثة صندوق النقد الدولى تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية فى مصر
انتظام معدلات توريد القمح المحلى من المزارعين بالمحافظات
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