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أخبار × 24 ساعة.. 5484 فريقا بالرعاية الأساسية يشاركون بالتأمين الصحى الشامل

الأحد، 12 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. 5484 فريقا بالرعاية الأساسية يشاركون بالتأمين الصحى الشامل التأمين الصحى الشامل - أرشيفية
إعداد - سيد الخلفاوى
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

البدء فى تنفيذ مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدى أول يوليو المقبل

 

5484 فريقا بالرعاية الأساسية يشاركون فى تنفيذ المرحلة الأولى للتأمين الصحى الشامل.. توفير 40 خدمة طبية مجانية لمليون منتفع بالوحدات الصحية.. ورفع وعى المنتفعين بالخدمات المقدمة لغير القادرين ‎

 

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