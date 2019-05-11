CNN: ترامب يريد من قادة إيران الاتصال به عبر "رقم هاتف" مرره لسويسرا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشفت شبكة CNN أن واشنطن مررت رقم هاتف إلى سويسرا لتسليمه إلى إيران، كى يتصل قادة إيران بالرئيس دونالد ترامب، ردا على الدعوة التى وجهها الأخير أول أمس فى مؤتمر صحفى، إلى القيادة الإيرانية.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن مصدر دبلوماسى "مطلع على هذه الخطوة" تأكيده، أنه بعد أن ناشد ترامب علنا الإيرانيين الاتصال به وسط توترات متصاعدة مع طهران، اتصل البيت الأبيض بالسويسريين يوم الخميس لتمرير رقم هاتف يمكن للإيرانيين الاتصال من خلاله بالرئيس الأمريكى.

وأضاف المصدر أن السويسريين على الأرجح لن يسلموا الرقم ما لم يطلب الإيرانيون ذلك بأنفسهم، و"يعتقد أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك".

ويضيق الرئيس الأمريكى الذى انسحب من الاتفاق النووى فى مايو 2018 الخناق على طهران عبر استراتيجية ممارسة الضغوط القصوى، لإجبارها على تغيير سلوكها الاقليمى، ووقف سياسة مد النفوذ، وعرقلة برنامجها للصواريخ الباليستية.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن لا تسعى إلى صراع مع إيران على الرغم من تحريكها البارجة الحربية "يو أس أس أرليجنتون" ومنظومة "باتريوت" إلى الخليج ومنطقة الشرق الأوسط.وأشار البنتاجون إلى أن التعزيزات العسكرية تأتى ردا على تهديدات إيرانية ضد القوات الأمريكية.