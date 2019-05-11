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44 محطة جديدة لمنظومة مراقبة توزيع مياه الرى

السبت، 11 مايو 2019 03:00 ص
44 محطة جديدة لمنظومة مراقبة توزيع مياه الرى رى أراضى - أرشيفية
كتبت أسماء نصار
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يتم خلال الفترة المقبلة إضافة 44 محطة رصد لحظى جديدة للمساعدة فى منظومة مراقبة سريان المياه وتوزيعها بعدالة وكفاءة للوفاء بالاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات المائية للبلاد.

 

المحطات تتضمن 25 محطة رصد لحظى لمراقبة تشغيل وإيقاف وحدات الطلمبات بالمحطات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمناسيب، موزعين على محافظات " كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية والشرقية".

 

وتتضمن كذلك إضافة 19 موقعا على المصارف الزراعية لرصد مناسيب المياه فى المصارف ووحدات الطلمبات الخاصة بمحطات الصرف فى مناطق "غرب الفيوم والجيزة والوادى الجديد والنوبارية وصرف شمال البحيرة وجنوب غرب البحيرة وجنوب شرق البحيرة ومرسى مطروح و الغربية".

 

ويوجد 250 موقعا فى مختلف أنحاء الجمهورية "رى وصرف وميكانيكا" للوقوف على حالة المياه فى المجارى المائية وضمان التوزيع الأمثل للمياه فى كافة الاستخدامات، وتجنب ارتفاع المناسيب كما أنها تساعد أيضاً فى ادارة الكوارث والأزمات، ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ بالأمطار للوصول الى توقعات سليمة.


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