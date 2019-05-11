video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 01:27 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

والد الفنان المصرى الكندى مينا مسعود: "ابنى فخور إنه مصرى"

السبت، 11 مايو 2019 11:57 ص
والد الفنان المصرى الكندى مينا مسعود: "ابنى فخور إنه مصرى" الفنان "مينا مسعود" بطل الفيلم العالمى "علاء الدين"
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

قال والد الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، بطل الفيلم العالمى "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، إنهم مصريين حتى النخاع وأنهم حرصوا على تربية مينا على حب مصر ومعرفة أصوله، مشيرًا إلى أن مينا ظهرت موهبته خلال مشاركته بأنشطة المدرسة، حيث تم استدعائه للمدرسة لإخباره بحجم الموهبة التى يتمتع بها نجله، وبعد ذلك قرر مينا الدخول إلى هذا المجال وثابر وشارك فى مسابقة للفوز بالدور فى فيلم "علاء الدين" من بين الكثير من المتقدمين ونجح فى الحصول على هذا الدور.

وتابع والد الفنان مينا مسعود، :"مينا فخور جدا بمصريته، ويشعر بالسعادة جدًا عند حديثه باللغة العربية وخصوصا المصرية كما ظهر فى آخر لقاء تلفزيونى له.

يشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التلفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مينا مسعود: بتكلم عربى مكسر واتعلمت الفن من عادل إمام ونور الشريف

صور "المصريين أهم" مينا مسعود يتصدر أفيش فيلم Aladdin وويل سميث فى الخلفية

شاهد.. الممثل الكندى ذو الأصول المصرية مينا مسعود فى طفولته بمصر

مينا مسعود

المصريين فى الخارج

علاء الدين

فيلم علاء الدين

الفيلم العالمى

شباب الجيل الثانى

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة