والد الفنان المصرى الكندى مينا مسعود: "ابنى فخور إنه مصرى"

قال والد الممثل المصرى الكندى مينا مسعود، بطل الفيلم العالمى "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، إنهم مصريين حتى النخاع وأنهم حرصوا على تربية مينا على حب مصر ومعرفة أصوله، مشيرًا إلى أن مينا ظهرت موهبته خلال مشاركته بأنشطة المدرسة، حيث تم استدعائه للمدرسة لإخباره بحجم الموهبة التى يتمتع بها نجله، وبعد ذلك قرر مينا الدخول إلى هذا المجال وثابر وشارك فى مسابقة للفوز بالدور فى فيلم "علاء الدين" من بين الكثير من المتقدمين ونجح فى الحصول على هذا الدور.

وتابع والد الفنان مينا مسعود، :"مينا فخور جدا بمصريته، ويشعر بالسعادة جدًا عند حديثه باللغة العربية وخصوصا المصرية كما ظهر فى آخر لقاء تلفزيونى له.

يشار إلى أن مينا مسعود هو ممثل من أصل مصرى، ولد فى 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم فى كندا، ولعب دور "علاء الدين" فى النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" فى المسلسل التلفزيونى "جاك رايان"، كما كان له دور فى مسلسل "نيكيتا" فى الموسم الأول.