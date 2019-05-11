هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى فى مصر.. بشهادة منافسيه.. صور

كتب هانى الحوتى

هشام طلعت "نمبر وان" فى إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير كافة الخدمات بأفضل أنظمة السداد

حصلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة على عدد من الجوائز المحلية خلال العام الماضى، عن دورها كـ"أفضل مطور عقارى فى مصر"، كما توالت الإشادة من رجال البيزنس بـ"هشام طلعت" -العضو المنتدب للمجموعة- كـ أفضل مطور عقارى ، ويرصد "اليوم السابع" فى التقرير التالى أسباب جعلت مجموعة طلعت مصطفى "نمبر وان".

التنمية المتكاملة

يتعدى على أصابع اليد الواحدة، الشركات العقارية العاملة فى السوق المصرى التى تتبنى مفهوم المجتمعات العمرانية المتكاملة، وليست مجموعة طلعت مصطفى القابضة إحدى تلك الشركات فقط، ولكن أيضاً هى الرائدة فى ترسيخ هذا المفهوم على مدار نحو 40 عاماً منذ إنشائها، والدليل واضح ومتمثل فى مشروعى "الرحاب ومدينتى"، حيث حرصت المجموعة عند تخطيط وتنفيذ مشروعاتها على تطوير الأرض والمدن والمجتمعات والأنشطة التجارية والإدارية بما يلبى احتياجات الحاضر ودون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها مع الحفاظ على البيئة.

وترى المجموعة، أن التطوير العقارى ليس مجرد بناء وحدات سكنية أو تجارية، حيث عملت المجموعة على الارتقاء بهذه الصناعة لتتطابق مع المفهوم الحقيقى للتنمية العمرانية والتى تعمل بدورها على الارتقاء بالبيئة وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكن والعمل وكافة الخدمات المجتمعية بما يؤدى إلى الارتقاء بجودة حياة الأفراد ومشاركتهم فى ذلك.

الخدمات

تدعى بعض الشركات العقارية الكبرى أنها تبنى مجتمعات عمرانية متكاملة تضم كافة الخدمات، ولكن فى واقع الحال فأن مشروعاتها ينقصها خدمات بعينها، كما تهمل إدارة تلك الخدمات بإحترافية، وهو ما يؤثر سلباً على أداء تلك الخدمات ومدى استفادة السكان منها، إلا أن الأمر مختلف فى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، إذ تضم كافة الخدمات مثل الخدمات التعليمية والأندية الرياضية الاجتماعية وخدمة المواصلات الخدمات التجارية والإدارية، الخدمات الطبية الشاملة، الخدمات الأمنية المتكاملة.

يقول هشام طلعت مصطفى العضو المنتدب للمجموعة، إنها تركز دائماً على تقديم أفضل وأحدث الخدمات فى العالم لسكان مشروعاتها، ودلل على حديثه بمشروع مدينتى، والذى يضم خدمات متميزة ومختلفة مثل منطقة المولات المفتوحة، والتى تم افتتاح جزء منها، وتضم جراج يستوعب 4000 سيارة فى اتجاه طريق السويس، و2000 سيارة من اتجاه داخل المدينة، كما نجح فى جذب ماركات عالمية لإنشاء فروع لها بالمول.

وأضاف هشام طلعت، أن الأمر لا يقتصر على مولات فقط، بل نجحت المجموعة فى جذب مدارس عالمية لإنشاء فروع لها بالمدينة، وبالنسبة للخدمات الصحية، يتم إنشاء واحدة من أكبر وأحدث المستشفيات فى مصر، وفى الوقت نفسه تعمل المجموعة على خدمات أخرى مثل الجامعات والنوادى الرياضية الكبرى على مساحة 200 فدان تضم خصوصية ومساحات خضراء أوسع.

وتابع كما نفذت المجموعة أحدث آليات لجمع القمامة، وبها نوع من أنواع المحاكاة لأحدث المدن العالمية، كما وقعنا اتفاقية شراكة مع هواوى لتوفير أحدث النظم فى إدارة الأمن والتحكم، واستطرد :"مفيش سنتيمتر فى مدينتى هيكون بدون كاميرا ".

أنظمة السداد أن تحقق شركة عقارية فى مصر مبيعات تتجاوز 21 مليار جنيه فى عام 2018، ونحو 4.1 مليار جنيه فى أول 3 شهور من العام الجارى، هو أمر لافتاً للنظر والإعجاب فى الوقت نفسه، وذلك لأن مسئولى الشركات العقارية دائماً ما يرددون أن السوق يعانى من ركود، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى حققت الأرقام السابقة!. أن تحقق شركة عقارية فى مصر مبيعات تتجاوز 21 مليار جنيه فى عام 2018، ونحو 4.1 مليار جنيه فى أول 3 شهور من العام الجارى، هو أمر لافتاً للنظر والإعجاب فى الوقت نفسه، وذلك لأن مسئولى الشركات العقارية دائماً ما يرددون أن السوق يعانى من ركود، فى حين أن مجموعة طلعت مصطفى حققت الأرقام السابقة!.

المثير فى الأمر أن رجل الأعمال هشام طلعت لم يبخل عن السوق، وكشف عن أسرار نجاح مجموعته فى تحقيق هذه المبيعات الضخمة، قائلاً :" الكلام عن التباطؤ غير حقيقى..يوجد طلب فى السوق المصرية، ولكن شكل الطلب تغير ونبهنا لذلك فى عام 2017 وطرحنا منتجات تناسب السوق".

شهادات رجال البيزنس "عدوك ابن كارك"..رغم انتشار هذا المثل الشعبى الذى ينتشر ليدلل على المنافسة الشديدة بين العاملين فى قطاع ما، كسره رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بإعلان منافسيه تفوقه عليهم، إذ يشهد كبار العاملين فى القطاع العقارى أن هشام طلعت مصطفى هو أفضل مطور عقارى فى مصر، وأبرز تلك الشهادات جاءت من شيخ المعماريين فى مصر المهندس حسين صبور والذى قال عنه إن شركته الوحيدة التى تحقق مبيعات ضخمة فى مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة رغم ارتفاع سعره جداً، مضيفا: «هشام لم يكتف بنشاط شركة والده التى تعمل بقطاع المقاولات، ولكنه أضاف لها قطاع التطوير العقارى، ولكن لم أكن اعتبره ناجحاً قبل مشروعى الرحاب ومدينتى الذى نجح فيهما فى بناء مجتمع سكنى متكامل وبإدارة محترفة».

واتفق معه المهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مؤكدا أن هشام طلعت حقق قصة نجاح كبيرة جداً فى مجال التطوير العقارى.

فيما قال رجل الأعمال الشهير سميح ساويرس، فى حديث تليفزيونى سابق، :"ما فعله هشام طلعت مصطفى فى مشروع مدينتى يجب أن يحصل بسببه على جائزة أفضل مطور عقارى فى تاريخ مصر".