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"مياه القناة" تنتهى من تطهير خطوط منطقة العشرينى فى الإسماعيلية

السبت، 11 مايو 2019 05:24 م
"مياه القناة" تنتهى من تطهير خطوط منطقة العشرينى فى الإسماعيلية جانب من أعمال التطهير
الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه تم الانتهاء من تطهير خطوط منطقة تقاطع العشرينى والدقهلية وهدى شعراوى بحى ثان الإسماعيلية.

 

وتم تركيب ثلاثة غواطس جديدة بمنطقة تقاطع العشرينى والدقهلية والبلابسة وتقاطع المخبز الآلى مع العشرينى، للقضاء على مشكلة الطفح المستمر بهذه المنطقة.

 

وأضاف عصمت، أن العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة قاموا بإنهاء الأعمال الخاصة بإصلاح خط 12 بوصة المغذى الرئيسى لقرية نفيشة، وجزء من مركز ومدينة أبو صوير.

 

وقالت الدكتورة عبير خليل مدير عام الإعلام والعلاقات العامة بمحافظات القناة، إن الخط الساخن( 125 تلقى عدة بلاغات من المواطنين بوجود تسرب مياه بشكل دائم على البر الشمالى لترعة الإسماعيلية، على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى، أمام عزبة حمود موسى التابعة لمركز ومدينة أبو صوير.

 

وعلى الفور أنتقل فريق الصيانة وتبين وجود كسر بخط 12 " المغذى لقرية نفيشة والمتجه إلى أبوصوير وتم إصلاحه وإعادة ضخ المياه للمواطنين بالمنطقة.

 


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