موجز أخبار الساعة 6.. بدء تشغيل محور 30 يونيو باستثمارات 3 مليارات جنيه

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجهة من الطقس الحار، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبى لمحور 30 يونيو باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه.

وإلى أهم الأخبار:

"طريق التحديات" هكذا أطلق على محور 30 يونيو أحد طرق المشروع القومى للطرق الذى تخطت تكلفته 3 مليارات جنيه، وشهد عدة تحديات صعبة أبرزها نزع ملكية الاراضى من المواطنين، وتم تنفيذ "الطريق التبادلى للطريق الموازى لقناة السويس"، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، وإطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي له اليوم.

تنشر" اليوم السابع" أول فيديو للمتهمين الأربعة المتهمين بإشعال النار فى قطة صغيرة وتغذيبها حتى الموت أمام مستشفى الدلتا الدولى بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط أخصائى شئون مالية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بإحدى الجامعات مقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا، لقيامة بانتحال صفة دكتور بإحدى الجامعات ومنح المتدربين شهادات مزورة منسوبة للجامعات والكيانات التعليمية الحكومية "مزورة".

يستطيع طلاب الثانوية العامة الحصول على أرقام جلوسهم، الآن بعد إعلانها رسميًا إلكترونيًا على أن يتم توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية لتوزيعها على المدارس غدا الأحد 12 مايو 2019.

أشادت بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا، برئاسة سوبير لال، بما حققته مصر من إنجاز فى برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة".

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

قرر المستشار عبد الناصر على، رئيس محكمة جنح مركز الزقازيق، اليوم السبت، إخلاء سبيل أم قتلت طفلها بعدما طعنته فى قلبه دون قصد لرفضه استذكار دروسه بقرية "هرية رزنة"، بكفالة مالية قدرها 5000 جنيه على ذمة التحقيقات.

غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، على متن رحلة طائرة مصر للطيران رقم 787 المتجهه إلى ميونخ بألمانيا، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك فى زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية التى تبدأ فى الفترة ما بين عيدى القيامة والعنصرة من كل عام.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان يستعد للانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ردت النجمة سمية الخشاب على تصريحات المطرب أحمد سعد ضدها عقب ظهوره مع الإعلامية بسمة وهبة، حيث وجهت حديثها له عبر صفحتها الخاصة على موقع تبادل الصور انستجرام.

واصلت شبكة "بى بى سى" البريطانية خطها السياسى المعادى لمصر والمنطقة العربية خلال الأيام الماضية، وأبدت الشبكة انحيازها الواضح للإرهابيين خلال تغطيتها للأحداث التى تشهدها المنطقة، كما أنها أصبحت تتعامل بصفتها إحدى منصات تنظيم الإخوان الإرهابى، حيث تعبر عن ما تريده الجماعة وتنظيمها الدولى.

تظل حياة نجوم الكرة صارمة للغاية ما بين تدريبات ومباريات وسفريات ومعسكرات، ورغم أن شهر رمضان من أفضل الأوقات المحببة فى شهور العام إلا أن اللاعبين لديهم قائمة من الممنوعات خلال هذا الشهر بتعليمات مشددة من أنديتهم، نرصدها فى السطور التالية..

على مائدة رمضان من كل عام كنا ننتظر المسلسل الكارتونى "بكار" بشغف، والمدهش أن جمهوره لم يقتصر فقط على الصغار والأطفال بل كانت تستحوذ شخصية بكار ذلك الطفل النوبى على انتباه الكبار أيضا، فكان هذا المسلسل مظهر من مظاهر الشهر الكريم قبل أن يتوقف عن البث منذ عدة سنوات بعد رحيل المخرجة الراحلة منى أبو النصر، وعقب أكثر من 30 عاما من إذاعته نكشف أسرار اختيار شخصية بكار مع حفيدته الحقيقية لتسرد لنا من هو بكار الحقيقى الذى استوحى منه هذا الاسم.

قررت إدارة "فيس بوك" فرض رسوم بنسبة 18% على قيمة "الخدمات الإعلانية" المقدمة فى مصر، وربما يكون القرار بداية، لضبط العملية الإعلانية على مواقع التواصل الاجتماعى وتحديدا "فيس بوك"، ومن استعادة الدولة لحقها من الضرائب الإعلانات.