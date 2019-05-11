منطقة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

عقدت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، اجتماعا برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال أعمال امتحانات الشهادتين، والمقرر بدايتها من الإثنين المقبل الموافق 13 مايو 2019، وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، حيث إنه من المقرر أن تنتهى اختبارات الشهادة الابتدائية فى التاسع عشر من مايو، فيما تنتهى اختبارات المرحلة الإعدادية فى يوم 20 مايو الجاري.

جاء ذلك بحضور الشيخ ناجى البسيونى، الوكيل الشرعى للمنطقة، نيابة عن رئيس المنطقة الشيخ أشرف النجار، وبحضور الشيخ صالح بركات، مدير التعليم الإعدادى للمنطقة.

وأكد الشيخ ناجى البسيونى، الوكيل الشرعى خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالضوابط التى وردت بلائحة تعليمات الامتحانات، مطالبًا الحضور بقراءتها جيدًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير اللجان بالمعاهد أولًا بأول، كما شدد الوكيل الشرعى على منع الغش منعًا باتًا، وعدم السماح لأى فرد بإصطحاب الهاتف المحمول بداخل مقار اللجان، مع عدم إرهاب الطلاب ومعاملتهم بالشكل اللائق وتذليل أية معوقات أمامهم، منوهًا على أهمية التأكد من هوية الزوار للجان قبل السماح لهم بالدخول إليها.

وأضاف الشيخ صالح بركات، مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة، أنه تم توزيع كراسة تعليمات وضوابط الامتحانات، وبطاقات التعارف للطلاب، وكافة المكاتبات الخاصة بأعمال اللجان على السادة الحضور، علاوةً على تسلمهم صورة من كشف أسماء وتليفونات أعضاء غرفة العمليات بالمنطقة، موضحًا لهم بأن كافة جوابات التصحيح للمعلمين ستصل إلى مقر الإدارات التعليمية التابعة لهم يوم الاثنين القادم، ليتم توزيعها على المعاهد مباشرةً، حيث يبدأ التصحيح فى 21 مايو الجارى عقب انتهاء امتحانات الشهادتين، كما أفاد مدير التعليم الإعدادى بأن عدد لجان الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 58 لجنة على مستوى المنطقة.

وفى ذات الإطار واصل الوكيل الشرعى للمنطقة عقد تلك الاجتماعات بلقاء آخر بموجهى عموم المنطقة، بمقر مكتب فضيلته ظهر اليوم، للتأكيد على المتابعة الفعاله لسير الامتحانات خلال الفترة المقبلة بكل جدية وحزم، ورصد مدى تنفيذ مسئولى اللجان لتعليمات الامتحانات.