video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 11 مايو 2019 06:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

منطقة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

السبت، 11 مايو 2019 05:15 م
منطقة كفر الشيخ الأزهرية تستعد لعقد امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية جانب من اللقاء
كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

عقدت منطقة كفرالشيخ الأزهرية، اجتماعا برؤساء لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية، اليوم السبت، للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال أعمال امتحانات الشهادتين، والمقرر بدايتها من الإثنين المقبل الموافق 13 مايو 2019، وتستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، حيث إنه من المقرر أن تنتهى اختبارات الشهادة الابتدائية فى التاسع عشر من مايو، فيما تنتهى اختبارات المرحلة الإعدادية فى يوم 20 مايو الجاري.

 

جاء ذلك بحضور الشيخ ناجى البسيونى، الوكيل الشرعى للمنطقة، نيابة عن رئيس المنطقة الشيخ أشرف النجار، وبحضور الشيخ صالح بركات، مدير التعليم الإعدادى للمنطقة.

 

وأكد الشيخ ناجى البسيونى، الوكيل الشرعى خلال اللقاء على أهمية الالتزام بالضوابط التى وردت بلائحة تعليمات الامتحانات، مطالبًا الحضور بقراءتها جيدًا، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمنطقة لمتابعة سير اللجان بالمعاهد أولًا بأول، كما شدد الوكيل الشرعى على منع الغش منعًا باتًا، وعدم السماح لأى فرد بإصطحاب الهاتف المحمول بداخل مقار اللجان، مع عدم إرهاب الطلاب ومعاملتهم بالشكل اللائق وتذليل أية معوقات أمامهم، منوهًا على أهمية التأكد من هوية الزوار للجان قبل السماح لهم بالدخول إليها.

 

وأضاف الشيخ صالح بركات، مدير التعليم الإعدادى بالمنطقة، أنه تم توزيع كراسة تعليمات وضوابط الامتحانات، وبطاقات التعارف للطلاب، وكافة المكاتبات الخاصة بأعمال اللجان على السادة الحضور، علاوةً على تسلمهم صورة من كشف أسماء وتليفونات أعضاء غرفة العمليات بالمنطقة، موضحًا لهم بأن كافة جوابات التصحيح للمعلمين ستصل إلى مقر الإدارات التعليمية التابعة لهم يوم الاثنين القادم، ليتم توزيعها على المعاهد مباشرةً، حيث يبدأ التصحيح فى 21 مايو الجارى عقب انتهاء امتحانات الشهادتين، كما أفاد مدير التعليم الإعدادى بأن عدد لجان الشهادة الإعدادية لهذا العام يبلغ 58 لجنة على مستوى المنطقة.

 

وفى ذات الإطار واصل الوكيل الشرعى للمنطقة عقد تلك الاجتماعات بلقاء آخر بموجهى عموم المنطقة، بمقر مكتب فضيلته ظهر اليوم، للتأكيد على المتابعة الفعاله لسير الامتحانات خلال الفترة المقبلة بكل جدية وحزم، ورصد مدى تنفيذ مسئولى اللجان لتعليمات الامتحانات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. "تعليم كفر الشيخ" ترفع حالة الطوارىء استعدادا لامتحانات أولى ثانوى

صور.. وكيل تعليم كفر الشيخ تقود مسيرة فى حب مصر توزع الحلوى على المواطنين

تعليم كفر الشيخ يشارك هيئة تعليم الكبار فى محو أمية 700 ألف شخص

مصر

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

اخبار المحافظات

ازهر

امتحانات

معاهد

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

صدمة لجماهير ليفربول وتوتنهام قبل نهائي دوري ابطال اوروبا

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

فيديو جراف.. مونوريل العاصمة الإدارية وأكتوبر.. الرابط بين شرق وغرب القاهرة

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

بى بى سي.. كيف تقتل المهنية "وتمشى فى جنازتها"؟!.. المحطة البريطانية تتعمد الإساءة إلى كل ما هو مصرى والتقليل من أى إنجاز يجرى على الأرض والاستعانة بـ"خبراء وهميين" للترويج لأكاذيب ضد المشروعات القومية

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

عمرو صحصاح يكتب: عادل إمام أكثر من نصف قرن على القمة.. الفنان الكبير ظاهرة فنية استثنائية يصعب تكرارها فى العالم.. تحدث عن البسطاء وحارب الإرهاب فى أعماله.. وحقق المعادلة الصعبة بأفلامه

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

افتكروهم فى رمضان.."محمد أنور"رفض ترك زملائه وطلب الشهادة حتى نالها بسيناء

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

فيديو نادر .. الشيخ زايد يشارك الحجاج دعاءهم وابتهالهم إلى الله فى الحرم

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة