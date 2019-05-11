مكافحة المخدرات تضبط 277 كيلو حشيش وبانجو و8 كيلو هيروين فى رمضان

كتب ـ محمود عبد الراضى

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حربها على تجار المواد المخدرة خلال شهر رمضان والتصدي لاستهداف الشباب ووقوعهم في براثن الادمان.

ونجحت خلال أسبوع في ضبط (545) قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها (595) متهما.

وعثر بحوزة المتهمين على (167,761 كيلو) حشيش و(110,655 كيلو) بانجو، و(1,429 كيلو) أفيون، و(8,491 كيلو) هيروين، وكمية من مخدر الفودو وزنت (410 جرامات) وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (2 جرام وكمية من مخدر الأستروكس وزنت (4,987 كيلو) و(31641) قرصا مخدرا مختلف الأنواع .