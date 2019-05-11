وقال مصدر أمني في مالي - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم السبت - "إن 4 مدنيين قتلوا على الفور وأصيب اثنان آخران عندما فتح مسلحون النار عليهم في سوق بمنطقة باندياجارا".



وأضاف المصدر أن المدنيين كانوا يغادرون باندياجارا متوجهين إلى قرية تيجرو، مشيرا إلى وجود الكثير من الأسلحة والعصابات في المنطقة، وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى مركز صحي للحصول على الإسعافات الأولية.



كان 18 مدنيا قتلوا الأسبوع الماضي في كمينين نصبهما مسلحون بفارق يومين في المنطقة نفسها بوسط مالي.

