مقتل 19 من مقاتلى طالبان فى عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية

كابول /أ ش أ/

نفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات منفصلة فى مقاطعتى خوست جنوب شرقى وقندوز شمالى البلاد، قتل فيها 19 من مقاتلى طالبان.

وقال مسؤولون عسكريون - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم السبت - "نفذت القوات الخاصة الأفغانية عملية فى حى شهار داره فى قندوز، ما أسفر عن مقتل 15 من مقاتلى طالبان وإصابة 5 آخرين".. مشيرين إلى أن العملية أدت إلى اكتشاف وتدمير 4 عبوات ناسفة محلية الصنع و20 رطلا من المتفجرات محلية الصنع.

كما نفذت القوات الخاصة الأفغانية غارة مماثلة فى منطقة سابارى بمقاطعة خوست، ما أسفر عن مقتل 4 من مقاتلى طالبان، فيما تم احتجاز 4 آخرين.. ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم مسلحو طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.