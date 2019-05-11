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السبت، 11 مايو 2019 04:57 م
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مقتل 19 من مقاتلى طالبان فى عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية

السبت، 11 مايو 2019 04:49 م
مقتل 19 من مقاتلى طالبان فى عمليات نفذتها القوات الخاصة الأفغانية عناصر من الجيش الأفغانى
كابول /أ ش أ/
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نفذت القوات الخاصة الأفغانية عمليات منفصلة فى مقاطعتى خوست جنوب شرقى وقندوز شمالى البلاد، قتل فيها 19 من مقاتلى طالبان.

وقال مسؤولون عسكريون - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، اليوم السبت - "نفذت القوات الخاصة الأفغانية عملية فى حى شهار داره فى قندوز، ما أسفر عن مقتل 15 من مقاتلى طالبان وإصابة 5 آخرين".. مشيرين إلى أن العملية أدت إلى اكتشاف وتدمير 4 عبوات ناسفة محلية الصنع و20 رطلا من المتفجرات محلية الصنع.

كما نفذت القوات الخاصة الأفغانية غارة مماثلة فى منطقة سابارى بمقاطعة خوست، ما أسفر عن مقتل 4 من مقاتلى طالبان، فيما تم احتجاز 4 آخرين.. ولم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة، ومن بينهم مسلحو طالبان، على تلك الأنباء حتى الآن.

 


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