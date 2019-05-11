مصرع فكهانى وإصابة ابنه فى مشاجرة ببنها

القليوبية - نيفين طه

لقى فكهانى مصرعه وأصيب ابنه فى مشاجرة مع آخرين بقرية بطا مركز بنها، للخلاف على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء باسم المجنى عليه بمحل مؤجر للمتهمين.

تحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على الجثة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعى لمناظرة الجثة والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلب تحريات المباحث.

تلقى العميد حسين جندية مأمور مركز بنها بلاغاً من مستشفى بنها الجامعى بوصول "سعيد.ا" فكهانى مصاب بكسر فى قاع الجمجمة ونزيف بالمخ، وتوفى عقب وصوله للمستشفى و"إ.س" سائق مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وأخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية وانتقل العميد يحيى راضى رئيس المباحث والعقيد حسنى نصار مفتش مباحث القليوبية، وبالفحص وسؤال المصاب الثانى "نجل المجنى عليه" اتهم كل من "إبراهيم.ا" بائع خضروات و"نوسة.ف" بائعة خضروات، و"حنان.ف" بائعة خضروات و"طارق.ف" قهوجى و"محمد.س" بائع خضروات بالتعدى عليهما بالضرب وإحداث ما بهما من إصابات التى أودت بحيات والده، وذلك بسبب خلافات بينهم على سداد غرامات متراكمة على عداد كهرباء (باسم المتوفى) بمحل مؤجر للمتهمين.

وحال مطالبة المتوفى لهم بدفع المبالغ المالية المتأخرة وتغيير العداد باسم أحدهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قاموا على إثرها بالتعدى عليهما بالضرب، وقيام المتهم الأول بالتعدى على المتوفى بعصا (شومة) محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وتمكن المقدم أحمد كمال أبو العز رئيس مباحث المركز من ضبط المتهمين عدا الأخير، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11165 جنح مركز بنها لسنة 2019م.